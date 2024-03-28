Суд приговорил Азата Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма

Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма

Военный суд приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к четырем годам колонии строгого режима за оправдание терроризма. В августе Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов

Азат Мифтахов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к четырем годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Светлана Сидоркина.

«Суд приговорил Мифтахова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Согласно приговору, два года и шесть месяцев Азат проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии. Приговор обязательно обжалуем», — сказала собеседница агентства.

При этом гособвинение в ходе прений просило назначить Мифтахову только три года лишения свободы.

В августе против Мифтахова завели дело по террористической статье. В том же месяце Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

Аспиранта обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Мифтахов был задержан и арестован в сентябре после выхода из колонии, в которой он отбывал срок за хулиганство. В январе 2021 года Мифтахов получил срок по обвинению в поджоге офиса «Единой России». По версии обвинения, он был причастен к нападению на офис партии в Москве в феврале 2018 года. Вину он не признал. Изначально аспиранту назначили шесть лет колонии общего режима, в кассации срок сократили до пяти лет и девяти месяцев.

Агентство передает, что в новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, который был совершен в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. Тогда на входе в здание произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет уточнял, что в здание вошел мужчина и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. В результате пострадали три сотрудника ФСБ, а мужчина умер от ранений.