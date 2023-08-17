branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17:46
Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны» Бизнес, 19:16
Математика Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов Общество, 19:04
Какие экопрофессии будущего востребованы уже сегодня РБК и ДПиООС, 19:00
Что такое кредитная карта и как она работает Инвестиции, 18:52
«Луна-25» провела первые измерения потоков гамма-лучей и нейтронов Технологии и медиа, 18:51
Бубка покинул совет World Athletics на фоне критики за связи с Россией Спорт, 18:36
В Малайзии на шоссе рухнул самолет с пассажирами Общество, 18:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Клишас упрекнул МВД в нежелании бороться с нелегальной продажей алкоголя Политика, 18:23
Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Политика, 18:15
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Кадыров призвал к «отпору прислужникам сатаны» из-за сожжения Корана Политика, 18:12
В России с начала года стало на 150 меньше потенциальных долгостроев Недвижимость, 18:02
Путин поручил вернуть утраченный россиянами контроль над компаниями Политика, 17:59
Общество ,  
0 

Математика Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес аспиранта Мифтахова в реестр экстремистов и террористов
Азат&nbsp;Мифтахов (внесён&nbsp;в реестр террористов и экстремистов)
Азат Мифтахов (внесён в реестр террористов и экстремистов) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого приговорили к шести годам колонии за поджог офиса партии «Единая Россия», в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

По закону попавшие в этот перечень лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах.

Мифтахова арестовали в феврале 2019 года. По версии следствия, он причастен к нападению на офис партии «Единая Россия» в Москве в феврале 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно и бросили внутрь файер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Аспирант отрицал вину и утверждал, что ему «фабрикуют дело за политические взгляды».

Мифтахова вместе с другими фигурантами дела признали виновным в январе 2021 года. По словам судьи, они «совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Аспиранта приговорили к шести годам колонии, в июне 2021 года Мосгорсуд оставил приговор Мифтахову без изменений.

Теги
реестр МГУ Росфинмониторинг
Материалы по теме
В России создадут федеральный реестр сказок
Общество
Суд отказался исключить Максима Покровского из реестра иноагентов
Политика
Лидер «Ногу свело!» потребовал исключить его из реестра иноагентов
Политика