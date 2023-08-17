Математика Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов

Азат Мифтахов (внесён в реестр террористов и экстремистов) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого приговорили к шести годам колонии за поджог офиса партии «Единая Россия», в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

По закону попавшие в этот перечень лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах.

Мифтахова арестовали в феврале 2019 года. По версии следствия, он причастен к нападению на офис партии «Единая Россия» в Москве в феврале 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно и бросили внутрь файер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Аспирант отрицал вину и утверждал, что ему «фабрикуют дело за политические взгляды».

Мифтахова вместе с другими фигурантами дела признали виновным в январе 2021 года. По словам судьи, они «совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Аспиранта приговорили к шести годам колонии, в июне 2021 года Мосгорсуд оставил приговор Мифтахову без изменений.