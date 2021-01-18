Аспирант МГУ получил 6 лет колонии за поджог офиса «Единой России»

Ранее прокуратура требовала приговорить Азата Мифтахова к такому наказанию. Двое других фигурантов дела получили условные сроки

Азат Мифтахов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Аспиранта и других фигурантов дела — Елену Горбань и Андрея Ейкина — признали виновными. По словам судьи, они «совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия». Горбань и Ейкин получили соответственно четыре и два года условно.

Мифтахов был арестован в феврале 2019 года. По версии обвинения, он причастен к нападению на офис партии в Москве в феврале 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно и бросили внутрь файер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). В ноябре 2020-го суд продлил Мифтахову арест до 4 марта.

Аспирант отрицал вину и говорил, что ему «фабрикуют дело за политические взгляды». По словам адвоката Мифтахова, Горбань и Ейкин также заявляли, что аспирант не причастен к поджогу.