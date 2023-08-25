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Против аспиранта МГУ Мифтахова завели дело по террористической статье

Росфинмониторинг: против математика Мифтахова завели дело по статье о терроризме
Мифтахов с 2021 года отбывает наказание по статье о хулиганстве за поджог офиса «Единой России». Недавно его внесли в перечень террористов, как выяснилось, из-за возбуждения уголовного дела за призывы к терроризму
Азат Мифтахов
Азат Мифтахов (Фото: ТАСС)

Против аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который был осужден за поджог офиса партии «Единая Россия», возбудили новое дело, сообщает RTVI со ссылкой на сообщение Росфинмониторинга.

Ведомство, как стало известно 17 августа, внесло его в перечень террористов и экстремистов (сейчас в этом списке более 13 тыс. человек).

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сказала РБК, что не знает, на каком основании его включили в реестр. «Я только знаю от журналистов, что возбуждено дело по конкретной статье, узнала из тех публикаций, которые есть в СМИ», — сообщила Сидоркина.

RTVI направил запрос в Росфинмониторинг, и в ответе говорилось, что против Мифтахова возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма (по ч. 1 ст. 205.2 УК, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы). Как пояснили в ведомстве, внесение в перечень террористов возможно в случае возбуждения дела по подобного рода статье.

«Информацию об обстоятельствах совершения фигурантами перечня преступлений Росфинмониторинг предоставлять и комментировать не полномочен», — отметили в ведомстве.

Мифтахова осудили за нападение на офис «Единой России» в Москве в феврале 2018 года. Он и два других фигуранта дела — Елена Горбань и Андрей Ейкин — разбили там окно и бросили файер, никто не пострадал.

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Год спустя математика арестовали. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При этом до этого аспиранта задерживали по подозрению в изготовлении взрывчатки, но потом отпустили. Сидоркина сообщала, что его во время задержания пытали.

Мифтахов говорил, что дело против него «фабрикуют» за его «политические взгляды».

В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима, Горбань и Ейкин получили условные сроки. В июне того же года Мосгорсуд оставил приговор математику без изменений.

ТАСС в феврале этого года со ссылкой на источник писал, что часть ранее осужденных по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена) дала показания против Мифтахова, заявив, что он был одним из участников московской ячейки организации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Маргарита Овсянникова
Азат Мифтахов МГУ
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