Суд арестовал по новому делу аспиранта МГУ после его выхода из колонии

Мифтахова арестовали до 3 ноября, он останется под стражей в Кирове. Накануне аспиранта задержали после выхода из колонии, где тот отбывал наказание по делу о поджоге офиса «Единой России»

Азат Мифтахов (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов арестован по новому обвинению — в оправдании терроризма, сообщила РБК адвокат аспиранта Светлана Сидоркина. Решение вынес Первомайский суд Кирова.

Как уточнила адвокат, Мифтахов арестован до 3 ноября. «До завершения следствия Мифтахов останется под стражей в Кирове. Буду обжаловать избранную меру судом пересечения в виде заключения под стражу», — добавила Сидоркина.

Мифтахова задержали 4 сентября на выходе из колонии.

В 2021 году Мифтахов получил срок по обвинению в поджоге офиса «Единой России». Он свою вину не признавал и называл дело сфабрикованным. Сначала подсудимому назначили шесть лет колонии общего режима, в кассации срок сократили до пяти лет и девяти месяцев.

В минувшем феврале источник ТАСС сообщил, что часть ранее осужденных по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена) дали показания против Мифтахова, назвав его одним из участников московской ячейки организации. В середине августа аспирант попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ведомство в ответе на запрос RTVI заявило, что Мифтахов стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма (по ч. 1 ст. 205.2 УК, до пяти лет лишения свободы).