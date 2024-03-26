 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Reuters: в Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Российские следователи приехали в Душанбе и допросили родственников четырех арестованных по делу о теракте в «Крокусе», сообщает Reuteres. «РИА Новости» уточняет, что дело находится на личном контроле президента Таджикистана
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл», сообщают Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности.

Как уточнили собеседники Reuters, российские следователи приехали в Душанбе и допросили родственников четырех арестованных граждан Таджикистана. По просьбе российской стороны их семьи доставили в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки.

Источник «РИА Новости» не уточняет, допрашивали родственников российские или таджикские силовики. По его данным, ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия.

Рахмон назвал теракт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным
Политика
Эмомали Рахмон

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России). По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Накануне глава Таджикистана также заявил, что подростков и молодых людей следует беречь от влияния «таких деструктивных и ужасающих групп и движений». Нельзя допустить, чтобы дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей», отметил Рахмон.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Душанбе следователи допрос «Крокус Сити Холл» Таджикистан
Материалы по теме
Лавров назвал «удобной для Запада» версию о причастности ИГИЛ к теракту
Политика
Таджикистан опроверг причастность граждан страны к теракту в «Крокусе»
Политика
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 16:48
Сотрудница МИДа погибла при нападении на «Крокус» Политика, 18:14
Есть цемент, проблемы с окнами: как проходит замещение стройматериалов Pro, 18:10
Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Винер об участии в Олимпиаде Спорт, 18:02
Госдума поддержала списание процентов по кредитам участникам спецоперации Инвестиции, 18:00
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве» Спорт, 17:58
На Мосбирже допустили возможность запуска круглосуточных торговых сессий Инвестиции, 17:57
Путин призвал опираться на ценности гуманизма после теракта в «Крокусе» Политика, 17:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг Недвижимость, 17:45
В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады Спорт, 17:43
Крест на сексуальной жизни: 6 мифов о мужском здоровье Pro, 17:43
Жители Шебекино остались без света после обстрела Политика, 17:40
Дать в долг науке: 3 выпуска облигаций профильных предприятий Инвестиции, 17:38
Красная тряпка: как блогеры обманывают бизнес и государство Pro, 17:30
«Сбер» отменил дополнительные комиссии для партнеров по льготной ипотеке Финансы, 17:30