В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Российские следователи приехали в Душанбе и допросили родственников четырех арестованных по делу о теракте в «Крокусе», сообщает Reuteres. «РИА Новости» уточняет, что дело находится на личном контроле президента Таджикистана

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл», сообщают Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности.

Как уточнили собеседники Reuters, российские следователи приехали в Душанбе и допросили родственников четырех арестованных граждан Таджикистана. По просьбе российской стороны их семьи доставили в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки.

Источник «РИА Новости» не уточняет, допрашивали родственников российские или таджикские силовики. По его данным, ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России). По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Накануне глава Таджикистана также заявил, что подростков и молодых людей следует беречь от влияния «таких деструктивных и ужасающих групп и движений». Нельзя допустить, чтобы дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей», отметил Рахмон.