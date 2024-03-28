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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

В Петербурге гражданина Таджикистана обвинили в оправдании теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: spb.sledcom.ru
Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге следователи предъявили гражданину Таджикистана обвинение в оправдании терроризма из-за комментария о нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило петербургское управление Следственного комитета.

По версии следствия, 26-летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России, опубликовал в интернете комментарий, оправдывающий теракт в «Крокусе». По обвинению по ч. 2 ст. 205.2 УК ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По обвинению по той же статье суд в Петербурге 27 марта арестовал Николая Конашенока — профессионального яхтсмена, создателя мебельного ателье «Зубровка» и мужа бывшего гендиректора кластера «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Поводом стали две публикации в соцсетях, в которых он высказался о теракте в «Крокусе». В одной из них он задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль.

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Конашенока задержали 25 марта в аэропорту Пулково. В МВД рассказали, что он собирался покинуть Россию. «Фонтанка» пишет, что Конашенок пытался вылететь в Ереван.

Супруга Конашенока 25 марта заявила об уходе с поста директора общественного пространства «Новая Голландия» в Петербурге. Шатуновская подчеркнула, что не может занимать должность и исполнять обязанности в связи с тем, что член ее семьи позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания».

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых непосредственных участников нападения, их арестовали до 22 мая.

Теги
Санкт-Петербург Таджикистан оправдание терроризма теракт «Крокус Сити Холл» Следственный комитет
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