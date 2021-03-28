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В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС заявили, что взорвалась газовоздушная смесь. В МВД сообщили, что причиной взрыва стали пары легковоспламеняющейся жидкости из емкости в одной из квартир. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами 40% тела
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Екатеринбурге в жилом многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого выбило оконную раму. Повреждений несущих конструкций здания не произошло», — пояснили в ведомстве.

Сообщение о происшествии по ул. Орловская, 52, поступило в 17:44 мск. По прибытии к месту пожарные обнаружили, что на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

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«Пострадал один человек, и из дома эвакуированы 19 человек, из них четверо детей. Причина устанавливается», — сообщили в МЧС.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что причиной инцидента стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости, а не бытового газа.

«В квартире на улице Орловской находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Он госпитализирован с 40% ожогов. МВД опровергает взрыв газа», — рассказал Горелых.

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В подмосковной Балашихе произошел взрыв в частном доме
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Фото:МЧС России

19 марта в подмосковных Химках в девятиэтажке произошел взрыв газовоздушной смеси, вызвавший пожар в пяти квартирах и обрушение перекрытий на двух верхних этажах дома.

В результате происшествия погибли три человека, еще четверо жильцов пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Михаил Котляр Михаил Котляр
Екатеринбург взрыв дом газ новости
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