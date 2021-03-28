В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС заявили, что взорвалась газовоздушная смесь. В МВД сообщили, что причиной взрыва стали пары легковоспламеняющейся жидкости из емкости в одной из квартир. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами 40% тела

Фото: МЧС России

В Екатеринбурге в жилом многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого выбило оконную раму. Повреждений несущих конструкций здания не произошло», — пояснили в ведомстве.

Сообщение о происшествии по ул. Орловская, 52, поступило в 17:44 мск. По прибытии к месту пожарные обнаружили, что на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

«Пострадал один человек, и из дома эвакуированы 19 человек, из них четверо детей. Причина устанавливается», — сообщили в МЧС.