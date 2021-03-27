Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Вильфанд назвал регионы России с аномально теплой погодой до конца марта Общество, 02:14 Туктамышева объяснила причины слез после произвольной программы на ЧМ Спорт, 02:06 СК сообщил о пяти пострадавших из-за взрыва газа в доме в Новой Москве Общество, 02:04 Щербакова отреагировала на золото ЧМ словами «все надо начинать заново» Спорт, 02:02 В Польше ужесточили локдаун, закрыв парикмахерские и детские сады Общество, 02:00 Умер сценарист «Горбатой горы» Макмертри Общество, 01:47 Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе Общество, 01:21 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 01:15 Произвольной программа серебряного призера ЧМ Туктамышевой. Видео Спорт, 01:10 Путин назвал Росгвардию значимой для защиты прав россиян структурой Общество, 00:56 Тарасова раскритиковала Трусову словами «делает неразумные вещи» Спорт, 00:51 Произвольная программа Щербаковой на победном чемпионате мира. Видео Спорт, 00:39 Дебют Мазепина и возвращение Алонсо. Чего ждать от нового сезона F1 Спорт, 00:30 В Белоруссии назвали недопуск на «Евровидение» политически мотивированным Политика, 00:28
Общество ,  
0 

СК сообщил о пяти пострадавших из-за взрыва газа в доме в Новой Москве

При взрыве газа в частном жилом доме в Новой Москве пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом говорится на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

«В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения», — уточняется в сообщении.

СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Инцидент произошел в поселении Московский вечером 26 марта. Из-за взрыва обрушилась кровля дома.

СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее пресс-службы московского главка СК сообщала РБК, что в здании сдетонировал газовый баллон. МЧС уточнило, что баллон взорвался в частном строящемся строении.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Какие навыки в резюме отпугнут работодателя
Новая Москва взрыв газа СК
Материалы по теме
СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве
Общество
В подмосковной Балашихе произошел взрыв в частном доме
Общество
Последствия взрыва газа в девятиэтажке в Химках. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter