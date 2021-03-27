СК сообщил о пяти пострадавших из-за взрыва газа в доме в Новой Москве

При взрыве газа в частном жилом доме в Новой Москве пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом говорится на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

«В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в поселении Московский вечером 26 марта. Из-за взрыва обрушилась кровля дома.

СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).