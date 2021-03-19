СК возбудил уголовное дело после взрыва в квартире многоэтажки в Химках

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следственный комитет завел дело из-за взрыва в квартире многоэтажного дома в Химках, в результате которого погибли три человека. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК)», — сказала она. По словам Врадий, при тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин и ребенка трех лет.

Взрыв в квартире жилого дома 16 по ул. Зеленая в Химках произошел утром 19 марта. За ним последовал пожар, который охватил квартиры на восьмом и девятом этажах. Локализовать его удалось на площади 12 кв. м, сообщали в МЧС. К 11:30 мск пожар потушили.

По предварительной информации МЧС, инцидент мог произойти из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным источника «Интерфакса», из-за нарушения техники безопасности при обращении с газовыми приборами произошла утечка бытового газа.