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СК возбудил уголовное дело после взрыва в квартире многоэтажки в Химках

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следственный комитет завел дело из-за взрыва в квартире многоэтажного дома в Химках, в результате которого погибли три человека. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК)», — сказала она. По словам Врадий, при тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин и ребенка трех лет.

Взрыв в многоэтажном доме в Химках. Фоторепортаж
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Фото:Ольга Сиверкина / ТАСС

Взрыв в квартире жилого дома 16 по ул. Зеленая в Химках произошел утром 19 марта. За ним последовал пожар, который охватил квартиры на восьмом и девятом этажах. Локализовать его удалось на площади 12 кв. м, сообщали в МЧС. К 11:30 мск пожар потушили.

По предварительной информации МЧС, инцидент мог произойти из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным источника «Интерфакса», из-за нарушения техники безопасности при обращении с газовыми приборами произошла утечка бытового газа.

Агентство со ссылкой на источники сообщало, что причиной могла стать утечка газа вследствие нарушения техники безопасности при обращении с газовыми приборами. Собеседник ТАСС указывал, что, по предварительной информации, жильцы забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике. Самое газовое оборудование при этом было исправным, указал источник.

Проверку по факту случившегося организовала прокуратура.

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Кроме того, губернатор Подмосковья направил на место происшествия зампреда регионального правительства Романа Каратаева и главу МЧС Подмосковья Сергея Полетыкина. Он поручил им разобраться в причинах случившегося.

Воробьев также поручил главе Химок Дмитрию Волошину оказать помощь жильцам дома. Власти городского округа указали, что в находящемся поблизости лицее №16 оборудован пункт приема для пострадавших и жителей подъезда.

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