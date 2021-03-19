Число погибших при взрыве в Химках выросло до трех

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Число погибших при взрыве квартиры в многоэтажном доме в Химках выросло до трех человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Об этом же сообщили и в министерстве здравоохранения Московской области, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погиблb три человека, еще четыре пострадали», — говорится в сообщении. Сейчас на месте работают восемь бригад центра медицины катастроф,13 бригад скорой медицинской помощи и задействована санитарная авиация, указывают в региональном минздраве.

Взрыв произошел утром 19 марта в доме 16 по ул. Зеленая в Химках. По предварительным данным, взорваться могла газовоздушная смесь, указывали в МЧС. В результате произошел пожар в пяти квартирах, обрушились межэтажные перекрытия на восьмом и девятом этажах.