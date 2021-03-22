В подмосковной Балашихе произошел взрыв в частном доме

Фото: МЧС России

В городе Балашиха произошел взрыв в частном трехэтажном доме, который после этого загорелся. Об этом РБК сообщили в МЧС по Московской области.

«В 18:32 мск 22 марта 2021 года поступил вызов по адресу Московская область, г. Балашиха, деревня Полтево, ул. Ильинская, дом 21. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что произошло частичное обрушение между первым и вторым этажом частного трехэтажного дома», — уточнили в МЧС.

К 19:12 пожар удалось ликвидировать, отмечается на сайте МЧС. Для этого привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

В подмосковной прокуратуре указывают, что в нескольких частных домах произошла серия хлопков газа. Надзорный орган начал проверку по факту случившегося. На место выехал городской прокурор. Проверка проводится под контролем областной прокуратуры.