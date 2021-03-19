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Общество ,  
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Жильцов двух подъездов дома в Химках эвакуировали после взрыва

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

После взрыва в жилом доме в подмосковных Химках эвакуировали жителей двух подъездов, сообщается на сайте городской администрации.

По данным властей, 14 человек размещены в гостинице. Кроме того, власти развернули в лицее пункт временного размещения.

«Пострадавшие и жильцы будут обеспечены горячим питанием. Им будет оказана психологическая помощь, тем, кому необходимо, — госпитализация», — говорится в сообщении.

Глава городского округа Дмитрий Волошин пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Взрыв в многоэтажном доме в Химках. Фоторепортаж
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Взрыв бытового газа произошел утром 19 марта в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома № 16 на Зеленой улице. В результате обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей.

После взрыва загорелись пять квартир. В 11:03 пожар был локализован на площади 12 кв. м, а в 11:30 ликвидировали открытое горение. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек, в том числе ребенка.

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Еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, трое из них находятся в состоянии средней тяжести, состояние еще одного оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

По данным ТАСС, жильцы, предположительно, забыли выключить газ, в результате произошла утечка. Само газовое оборудование исправно, сообщало агентство.

На место взрыва прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Химки взрыв жилой дом эвакуация Подмосковье
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