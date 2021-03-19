Жильцов двух подъездов дома в Химках эвакуировали после взрыва

Взрыв бытового газа произошел утром 19 марта в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома № 16 на Зеленой улице. В результате обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей.

После взрыва загорелись пять квартир. В 11:03 пожар был локализован на площади 12 кв. м, а в 11:30 ликвидировали открытое горение. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек, в том числе ребенка.

Еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, трое из них находятся в состоянии средней тяжести, состояние еще одного оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

По данным ТАСС, жильцы, предположительно, забыли выключить газ, в результате произошла утечка. Само газовое оборудование исправно, сообщало агентство.

На место взрыва прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.