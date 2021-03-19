Жильцов двух подъездов дома в Химках эвакуировали после взрыва
После взрыва в жилом доме в подмосковных Химках эвакуировали жителей двух подъездов, сообщается на сайте городской администрации.
По данным властей, 14 человек размещены в гостинице. Кроме того, власти развернули в лицее пункт временного размещения.
«Пострадавшие и жильцы будут обеспечены горячим питанием. Им будет оказана психологическая помощь, тем, кому необходимо, — госпитализация», — говорится в сообщении.
Глава городского округа Дмитрий Волошин пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.