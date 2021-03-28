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Evergreen назвала новую дату попытки снять судно с мели в Суэцком канале

Спасательная операция будет продолжена в воскресенье. На помощь уже работающим буксирам выдвинулись еще два: голландский и итальянский. В Управлении Суэцкого канала допустили разгрузку контейнеровоза
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

В воскресенье будет предпринята очередная попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который перегородил Суэцкий канал, сообщила компания Evergreen, которой принадлежит судно.

Спасательная команда возобновит усилия по выводу судна на форватер в 14:00 по египетскому времени (15:00 мск).

От бортов Ever Given уже было убрано 20 тыс. т песка. Проводимые работы позволили разрыхлить почву в районе носовой части судна, а также освободить корму. Руль и винт контейнеровоза полностью функционируют и смогут обеспечить поддержку буксирам, когда они будут стягивать судно с мели, уточняет компания.

Как выглядит из космоса операция по разблокировке Суэцкого канала. Фото
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Суперконтейнеровоз &laquo;Ever Given&raquo;<br /> &nbsp;

К месту операции были также направлены два дополнительных буксира, сообщает Associated Press. Это Alp Guard, ходящий под голландским флагом, и Carlo Magno, который ходит под итальянским флагом. Утром в воскресенье они были в Красном море недалеко от порта Суэц.

По словам лоцмана из Управления Суэцкого канала, операция в воскресенье «очень критична». «Это определит дальнейшие шаги, которые с высокой долей вероятности будут включать по крайней мере частичную разгрузку судна», — пояснил он. Это увеличит срок спасательной операции еще на какое-то время.

Сейчас, по данным Marine Traffic, с северной стороны от вставшего поперек канала Ever Given, находятся два буксира.

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Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
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Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В пятницу стало известно, что вокруг Ever Given начались дноуглубительные работы с использованием земснарядов. Также присоединились экскаваторы, которые удаляют песок от бортов судна, и буксиры.

В субботу The Jerusalem Post сообщил, что контейнеровоз удалось немного сдвинуть после вывоза тонн песка. Издание также допустило, что к операции могут подключиться эксперты с базы ВМС США на Ближнем Востоке.

Сейчас у входов в канал скопились суда, ожидающие разблокировки судоходного пути. Bloomberg писал, что общая стоимость застрявшего груза, включая нефть, уже достигла $10 млрд.

Автор
Мария Лисицына
Суэцкий канал контейнеровоз буксир
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