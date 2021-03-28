Evergreen назвала новую дату попытки снять судно с мели в Суэцком канале

Спасательная операция будет продолжена в воскресенье. На помощь уже работающим буксирам выдвинулись еще два: голландский и итальянский. В Управлении Суэцкого канала допустили разгрузку контейнеровоза

Фото: dpa / Global Look Press

В воскресенье будет предпринята очередная попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который перегородил Суэцкий канал, сообщила компания Evergreen, которой принадлежит судно.

Спасательная команда возобновит усилия по выводу судна на форватер в 14:00 по египетскому времени (15:00 мск).

От бортов Ever Given уже было убрано 20 тыс. т песка. Проводимые работы позволили разрыхлить почву в районе носовой части судна, а также освободить корму. Руль и винт контейнеровоза полностью функционируют и смогут обеспечить поддержку буксирам, когда они будут стягивать судно с мели, уточняет компания.

К месту операции были также направлены два дополнительных буксира, сообщает Associated Press. Это Alp Guard, ходящий под голландским флагом, и Carlo Magno, который ходит под итальянским флагом. Утром в воскресенье они были в Красном море недалеко от порта Суэц.