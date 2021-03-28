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В Москве словами «потом хуже будет» объяснили отказ смягчать ограничения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы пока намерены сохранить ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, поспешное снятие ограничительных мер может привести к новому закрытию: «Мы начнем, потом еще хуже будет, заново закрывать. У нас уже был такой опыт».

Кибовский отметил, что это серьезный вопрос, от которого зависит здоровье граждан. «Поэтому пока [мы] с Роспотребнадзором на постоянном контакте <...> Сегодня ситуация благоприятная, но, если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать», — сказал он. Глава департамента культуры уточнил, что пока специалисты Роспотребнадзора не принимали решения о возможном смягчении ограничительных мер, и «для этого есть свои основания.

Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

С середины января максимальная заполняемость в концертных залах, театрах и кинотеатрах Москвы увеличилась с 25% до 50% от общей вместимости.

Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к мэру Сергею Собянину с просьбой снять ограничение на 50-процентную заполняемость, сохранив при этом требование по соблюдению социальной дистанции.
 

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