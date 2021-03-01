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В Крыму сняли запрет на корпоративы и ослабили меры для кинотеатров

С 1 марта в Крыму разрешили заполнять залы в кино, цирках, театрах на 75% и сняли запрет на проведение корпоративов и банкетов. В кафе и ресторанах по-прежнему должно быть занято не более 50% посадочных мест
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 марта снял в регионе некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, следует из указа о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Из новой редакции документа исключен запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, концертов и других мероприятий на территории гостиниц, отелей, домов отдыха, торговых центров и домов культуры.

С того же дня в Крыму увеличили заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и театрах: теперь она сможет доходить до 75% от общего числа мест. Ранее залы было разрешено заполнять только на 30%.

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Сергей Аксенов

Часть мер остается в силе. Так, экскурсии в музеях по-прежнему можно проводить при условии, что в группу входят не более десяти человек. В ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общепита можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Ограничения на работу хостелов, развлекательных центров и других подобных заведений, в том числе детских, продлены до 1 апреля, говорится в документе.

В Крыму остается запрет на массовые мероприятия, кроме спортивных, которые проводятся на открытом воздухе, в том числе сдачи нормативов ГТО. Публичные слушания, сходы, собрания и конференции можно проводить при условии, что зал заполнен не более чем наполовину.

В регионе также продолжают действовать масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.

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Аксенов ввел запрет на проведение в Крыму корпоративов 18 ноября. За нарушение власти пригрозили чиновникам наказанием вплоть до увольнения. Глава Крыма также предупредил, что проведение подпольных мероприятий будет трудно скрыть: «В современном цифровом мире ничего утаить нельзя. Потом выложатся фотографии и видео с мероприятий, которые будут у вас проводиться, что станет видео- и фотофиксацией».

По официальным данным, в Крыму по состоянию на 1 марта выявлено 35,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 31,8 тыс. человек, умерли 934 больных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Крым Сергей Аксенов коронавирус корпоративы COVID-19
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