В Крыму сняли запрет на корпоративы и ослабили меры для кинотеатров

С 1 марта в Крыму разрешили заполнять залы в кино, цирках, театрах на 75% и сняли запрет на проведение корпоративов и банкетов. В кафе и ресторанах по-прежнему должно быть занято не более 50% посадочных мест

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 марта снял в регионе некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, следует из указа о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Из новой редакции документа исключен запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, концертов и других мероприятий на территории гостиниц, отелей, домов отдыха, торговых центров и домов культуры.

С того же дня в Крыму увеличили заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и театрах: теперь она сможет доходить до 75% от общего числа мест. Ранее залы было разрешено заполнять только на 30%.

Часть мер остается в силе. Так, экскурсии в музеях по-прежнему можно проводить при условии, что в группу входят не более десяти человек. В ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общепита можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Ограничения на работу хостелов, развлекательных центров и других подобных заведений, в том числе детских, продлены до 1 апреля, говорится в документе.