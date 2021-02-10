Власти Петербурга сняли часть ограничений из-за COVID-19

С 12 февраля в городе вновь заработают фуд-корты, а разрешенная заполняемость залов в театрах и на концертах увеличится с 50 до 75%. Жителям разрешат посещать объекты развлечений и досуга, но ночные клубы останутся закрытыми

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Петербурга с 12 февраля отменят ряд ограничений, введенных из-за COVID-19. Соответствующие изменения утвердил губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.

С пятницы в Санкт-Петербурге:

откроются фуд-корты — при условии обслуживания не более половины столов;

разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (кроме ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в заведениях общепита. Танцполы останутся закрытыми;

вновь заработают аттракционы, находящиеся в зданиях. Их разрешат заполнять не более чем наполовину;

заполняемость кинотеатров, цирков, театральных и концертных залов увеличится с 50 до 75%;

на торжественной регистрации брака смогут присутствовать до 30 человек;

трибуны на спортивных мероприятиях разрешат заполнять на 75%, зрителей на них должно быть не более 25 тыс. человек.

Санкт-Петербург находится на втором месте среди российских регионов (после Москвы) по числу случаев заражения и смертей от коронавируса. С начала пандемии в городе зарегистрировали 348,6 тыс. инфицированных, скончались в результате заболевания 10,2 тыс. человек.