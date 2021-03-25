В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

Акция «Бессмертный полк» в прошлом году прошла в онлайн-режиме. Планировалось проведение этого мероприятия в очном формате, рассматривались даты 26 июля и начало сентября, но в конечном счете акцию перенесли на 9 мая 2021 года — по инициативе Василия Ланового. Спустя несколько дней Путин на судостроительном заводе «Залив» в Керчи сообщил, что согласен с идеей переноса. Зато в 2021 году шествие «Бессмертного полка» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», пообещал тогда российский лидер.
Заполняемость на три четверти
К моменту шествия «Бессмертного полка» в Москве могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий. Мэрия планирует объявить об этом в двадцатых числах апреля, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к столичным властям. «По графику, предположительно 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения [на массовые мероприятия]», — пояснил РБК источник, близкий к московской мэрии. Фестиваль, как ожидается, «пройдет в обычном формате», то есть, с массовыми гуляниями, уточнил собеседник РБК.
По словам еще одного близкого к мэрии Москвы источника, о точной дате отмены ограничений на массовые мероприятия пока говорить рано: «Ориентируемся на середину апреля», — добавил он. Это никак не связано ни с Пасхой (в 2021 году отмечается 2 мая), ни с «Бессмертным полком», а исключительно с динамикой санитарно-эпидемиологической обстановки, уточнил собеседник РБК.
«Будем смотреть по санитарно-эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день ограничиваемся теми мерами, которые были озвучены ранее», — сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, столичные власти могут смягчить ограничения по заполняемости залов театров и кинотеатров с нынешних 50 до 75%, сказал близкий к мэрии источник. О возможности принятия такого решения также сообщали «Известия».
10 марта в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы весной продолжат снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса: «Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить весной», — сказал он. Однако какие-то меры, включая масочный режим в метро или ограничение на проведение массовых мероприятий, придется сохранить на более длительный срок, добавил мэр. По его словам, решения об отмене ограничений будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
При этом 18 марта в «Лужниках» прошел массовый концерт, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России, на котором выступил Владимир Путин. Муниципальный депутат столичного района Красносельский Илья Яшин обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности организаторов мероприятия из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм — в частности, несоблюдения дистанции и масочного режима. Песков позже заявил, что стадион был заполнен только на 50%, а тот факт, что во время трансляции концерта не было видно свободных мест, объяснил тем, что «многие люди стояли».