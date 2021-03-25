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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

В Кремле планируют провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая в обычном формате. К этому времени мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия, утверждают источники РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Шествие в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в очном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника РБК. «Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», — пояснил один из собеседников РБК.

«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала РБК сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового (советский и российский актер был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка», скончался 28 января 2021 года), но о деталях пока говорить рано». Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

Парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате. «Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.

Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год
Общество
Фото:Екатерина Шлюшенкова / РБК

Акция «Бессмертный полк» в прошлом году прошла в онлайн-режиме. Планировалось проведение этого мероприятия в очном формате, рассматривались даты 26 июля и начало сентября, но в конечном счете акцию перенесли на 9 мая 2021 года — по инициативе Василия Ланового. Спустя несколько дней Путин на судостроительном заводе «Залив» в Керчи сообщил, что согласен с идеей переноса. Зато в 2021 году шествие «Бессмертного полка» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», пообещал тогда российский лидер.

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Заполняемость на три четверти

К моменту шествия «Бессмертного полка» в Москве могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий. Мэрия планирует объявить об этом в двадцатых числах апреля, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к столичным властям. «По графику, предположительно 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения [на массовые мероприятия]», — пояснил РБК источник, близкий к московской мэрии. Фестиваль, как ожидается, «пройдет в обычном формате», то есть, с массовыми гуляниями, уточнил собеседник РБК.

В Москве вновь откроются ярмарки выходного дня
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По словам еще одного близкого к мэрии Москвы источника, о точной дате отмены ограничений на массовые мероприятия пока говорить рано: «Ориентируемся на середину апреля», — добавил он. Это никак не связано ни с Пасхой (в 2021 году отмечается 2 мая), ни с «Бессмертным полком», а исключительно с динамикой санитарно-эпидемиологической обстановки, уточнил собеседник РБК.

«Будем смотреть по санитарно-эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день ограничиваемся теми мерами, которые были озвучены ранее», — сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, столичные власти могут смягчить ограничения по заполняемости залов театров и кинотеатров с нынешних 50 до 75%, сказал близкий к мэрии источник. О возможности принятия такого решения также сообщали «Известия».

10 марта в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы весной продолжат снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса: «Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить весной», — сказал он. Однако какие-то меры, включая масочный режим в метро или ограничение на проведение массовых мероприятий, придется сохранить на более длительный срок, добавил мэр. По его словам, решения об отмене ограничений будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Путин выступил в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма. Видео
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При этом 18 марта в «Лужниках» прошел массовый концерт, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России, на котором выступил Владимир Путин. Муниципальный депутат столичного района Красносельский Илья Яшин обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности организаторов мероприятия из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм — в частности, несоблюдения дистанции и масочного режима. Песков позже заявил, что стадион был заполнен только на 50%, а тот факт, что во время трансляции концерта не было видно свободных мест, объяснил тем, что «многие люди стояли».

Авторы
Наталья Галимова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Владимир Путин Сергей Собянин Бессмертный полк парад Победы
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