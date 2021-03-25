В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

В Кремле планируют провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая в обычном формате. К этому времени мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия, утверждают источники РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Шествие в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в очном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника РБК. «Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», — пояснил один из собеседников РБК.

«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала РБК сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового (советский и российский актер был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка», скончался 28 января 2021 года), но о деталях пока говорить рано». Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

Парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате. «Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.