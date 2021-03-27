Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям

В противном случае киносети продолжат терпеть убытки. Участники рынка хотят убрать ограничение на 50-процентную заполняемость залов и рассаживать через кресло тех, кто не пришел смотреть фильм вместе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Объединяющая более половины кинозалов в России Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) попросила столичную мэрию увеличить лимит на количество зрителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ассоциации Олега Березина.

АВК направила письмо на имя Сергея Собянина с просьбой снять ограничение на 50-процентную заполняемость залов, сохранив при этом требование по соблюдению социальной дистанции. Кинотеатры хотят рассаживать зрителей через одно кресло, если они не находятся между собой в тесном контакте (например, не являются членами одной семьи).

По словам Березина, в будние дни и утреннее время залы редко заполняются и на 50%. Но из-за этого лимита в пиковые сеансы отрасль терпит убытки, не может покрыть собственные расходы и удовлетворить потребности зрителей.

«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — говорится в письме московским властям.