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Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям

В противном случае киносети продолжат терпеть убытки. Участники рынка хотят убрать ограничение на 50-процентную заполняемость залов и рассаживать через кресло тех, кто не пришел смотреть фильм вместе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Объединяющая более половины кинозалов в России Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) попросила столичную мэрию увеличить лимит на количество зрителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ассоциации Олега Березина.

АВК направила письмо на имя Сергея Собянина с просьбой снять ограничение на 50-процентную заполняемость залов, сохранив при этом требование по соблюдению социальной дистанции. Кинотеатры хотят рассаживать зрителей через одно кресло, если они не находятся между собой в тесном контакте (например, не являются членами одной семьи).

По словам Березина, в будние дни и утреннее время залы редко заполняются и на 50%. Но из-за этого лимита в пиковые сеансы отрасль терпит убытки, не может покрыть собственные расходы и удовлетворить потребности зрителей.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — говорится в письме московским властям.

«Коммерсант» приводит данные ЕАИС, в соответствии с которыми в первом квартале 2021 года российские кинотеатры посетили 42,1 млн человек. В январе-марте прошлого года их было почти 57,5 млн. Сборы кинозалов в этот период составили 11,5 млрд руб. в 2021-м против почти 15 млрд в 2020-м.

Участники рынка заявляют, что доходы кинозалов и их посещаемость в первом квартале этого года сократились на 25-30% по сравнению с предыдущим. Однако главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что установленное в Москве ограничение на количество зрителей мало влияет на кассу фильмов.

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По его словам, почти все кинорелизы вырабатывают свой кассовый потенциал даже с 50-процентной заполняемостью залов. Исключение составляют лишь блокбастеры в первые уикенды, когда кинотеатры не могут из-за введенных лимитов принять всех желающих зрителей. Более длинный прокат картины практически нивелирует этот эффект.

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Фото:Stefan Wermuth / Bloomberg

В 2020 году кинотеатры в Москве были закрыты с середины марта до конца июля. С 1 августа они открылись с условием заполняемости залов не более 25% от номинала. 22 января этот лимит был увеличен до 50%. Во время осенней вспышки заболеваемости участники рынка сообщали о потере зрителей.

В конце марта источник РБК близкий к столичной мэрии сообщал, что власти могут смягчить ограничения к 27 марта, когда празднуется День театра. В частности, говорилось о вероятном увеличении заполняемости залов до 75%.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Москва кинотеатры коронавирус ограничения Сергей Собянин
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