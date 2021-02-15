В нескольких регионах России смягчили ограничения из-за COVID

В ряде российских регионов с 15 февраля смягчили ограничения, введенные в связи с COVID-19. Такое решение власти приняли на фоне снижения числа новых заразившихся

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом власти четырех российских регионов — Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областей — смягчили ограничения, введенные в связи с COVID-19.

В Нижегородской области частично снят запрет на ночную работу кафе и ресторанов, сообщил в Instagram губернатор Глеб Никитин. Теперь они смогут обслуживать гостей с 6 утра до 3 часов ночи. С 15 февраля в регионе также разрешили работу аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров и фуд-кортов в торговых центрах. Помимо этого, власти увеличили допустимую заполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 40 до 60% и сняли ограничения по числу зрителей для спортивных мероприятий.

В Омской области с 15 февраля на спортивные мероприятия вновь разрешили допускать зрителей, сообщил глава региона Александр Бурков. Заполняемость кинотеатров и спортивных залов увеличили с 50 до 75%. С 12 февраля в регионе также сняли запрет на ночную работу клубов, баров и ресторанов, а также разрешили открыться детским развлекательным центрам в торговых комплексах.

В Амурской области для кафе и ресторанов отменили ограничения по времени работы и заполняемости залов и разрешили работу ночных клубов и караоке. Власти также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий, разрешив заполнять трибуны не более чем наполовину. Обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет в регионе отменили.