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Пандемия коронавируса ,  
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В нескольких регионах России смягчили ограничения из-за COVID

В ряде российских регионов с 15 февраля смягчили ограничения, введенные в связи с COVID-19. Такое решение власти приняли на фоне снижения числа новых заразившихся

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом власти четырех российских регионов — Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областей — смягчили ограничения, введенные в связи с COVID-19.

В Нижегородской области частично снят запрет на ночную работу кафе и ресторанов, сообщил в Instagram губернатор Глеб Никитин. Теперь они смогут обслуживать гостей с 6 утра до 3 часов ночи. С 15 февраля в регионе также разрешили работу аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров и фуд-кортов в торговых центрах. Помимо этого, власти увеличили допустимую заполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 40 до 60% и сняли ограничения по числу зрителей для спортивных мероприятий.

В Омской области с 15 февраля на спортивные мероприятия вновь разрешили допускать зрителей, сообщил глава региона Александр Бурков. Заполняемость кинотеатров и спортивных залов увеличили с 50 до 75%. С 12 февраля в регионе также сняли запрет на ночную работу клубов, баров и ресторанов, а также разрешили открыться детским развлекательным центрам в торговых комплексах.

В Амурской области для кафе и ресторанов отменили ограничения по времени работы и заполняемости залов и разрешили работу ночных клубов и караоке. Власти также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий, разрешив заполнять трибуны не более чем наполовину. Обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет в регионе отменили.

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Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В Ростове-на-Дону с 15 февраля разрешили открыться фуд-кортам и ледовым каткам, говорится в постановлении губернатора Василия Голубева. Трибуны на спортивных мероприятиях и залы в кинотеатрах разрешат заполнять наполовину (ранее допустимая заполняемость для них была 25 и 40% соответственно), также в городе смогут открыться непродовольственные ярмарки.

Кроме Ростова-на-Дону послабления начнут действовать в большинстве других городов и районов области. Исключение составят города Гуково и Зверево, а также Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы, поскольку в них сохраняется высокий рост заболеваемости коронавирусом.

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На фоне ослабления ограничений в ряде российских регионов в Роспотребнадзоре отметили, что в стране по-прежнему действует обязательный масочный режим. Об этом ведомство напомнило, после того как власти двух регионов — Удмуртии и Чечни — объявили об отмене требования носить маски, сделав меру рекомендательной.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал их решение неправильным. По его словам, даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса. В Кремле, в свою очередь, напомнили, что решение о принятии или отмене особых мер принимают сами власти регионов исходя из ситуации с коронавирусом на местах. Однако после критики властей Татарстана Удмуртия все же отказалась смягчать масочный режим.

С начала пандемии в России выявили более 4 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. С 24 декабря суточный прирост заболевших COVID-19 в стране начал постепенно снижаться. С почти 30 тыс. человек показатель к 13 февраля опустился до 14,8 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
коронавирус ограничения
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