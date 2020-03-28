Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса

83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра с посланием Urbi et Orbi, сравнив происходящее в мире с евангельским сюжетом

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Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican News.

83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане — доступ к ней закрыли 10 марта в рамках борьбы с распространением инфекции. Обращение папы Франциска транслировалось в Facebook, YouTube, на телевидении и по радио.

Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в бурю, перебираясь через море. «Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. <...> Очень легко узнать себя в этом рассказе», — сказал он, обращаясь к верующим. В связи с этим он привел слова Иисуса: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»

В своей проповеди понтифик также упомянул простых людей, которые «вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а всеобщую ответственность».