Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса Общество, 02:39 Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса Общество, 02:26 Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Общество, 02:14 Отток машин из Москвы в преддверии выходных увеличился на 15% Общество, 01:36 Минобороны показало видео работы российских врачей в Италии Общество, 00:53 Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом Общество, 00:40 Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. Общество, 00:40 Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса Экономика, 00:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 00:05 Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Тилля Линдеманна Общество, 27 мар, 23:56 Владелец «Меги» решил не взимать аренду с закрытых в выходные магазинов Бизнес, 27 мар, 23:48 Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса Общество, 27 мар, 23:30 Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию Политика, 27 мар, 22:51 Цукерберг и Гейтс направят $25 млн на борьбу с коронавирусом Бизнес, 27 мар, 22:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса

83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра с посланием Urbi et Orbi, сравнив происходящее в мире с евангельским сюжетом
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican News.

83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане — доступ к ней закрыли 10 марта в рамках борьбы с распространением инфекции. Обращение папы Франциска транслировалось в Facebook, YouTube, на телевидении и по радио.

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в бурю, перебираясь через море. «Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. <...> Очень легко узнать себя в этом рассказе», — сказал он, обращаясь к верующим. В связи с этим он привел слова Иисуса: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»

В своей проповеди понтифик также упомянул простых людей, которые «вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а всеобщую ответственность».

С обращением Urbi et Orbi папа Римский традиционно выступает на праздники Рождества и Пасхи, во время церемонии интронизации после избрания, и в редких случаях для благословения паломников.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Пресс-служба Ватикана ранее объявила, что все пасхальные богослужения папы Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих. До пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции папы и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Ватикане выявили 5 марта. В Италии в настоящий момент зафиксировано наибольшее количество заболевших по сравнению с остальными европейскими странами. Согласно данным итальянского Минздрава, по состоянию на 27 марта в стране заразились 86 498 человек, умерли 9134.

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
Технологии и медиа

Число зараженных во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 593 тыс., умерли более 27 тыс. человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ватикан, коронавирус, папа римский Франциск
Материалы по теме
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Политика
Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса
Общество
Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter