В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

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На территории Ватикана зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ASNA со ссылкой на директора пресс-службы города-государства Маттео Бруни.

В сообщении уточняется, что случай заражения выявили накануне, 5 марта. Управление здравоохранения и гигиены Ватикана направит силы на мероприятия по дезинфекции, сообщил Бруни.

В Италии выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом в Европе. По последним данным, в стране подтвердили более 3,2 тыс. случаев заражения, 148 заболевших погибли. Наибольшее число зараженных находятся в северных провинциях Италии — в Ломбардии, в Эмилли-Романье и в Венето.





На фоне резкой вспышки коронавируса в Италии появились сообщения о болезни папы римского Франциска. Из-за простуды он отменил участие в традиционной неделе духовных размышлений, которая стартовала в начале марта в городе Аричча недалеко от Рима. При этом пресс-секретарь Ватикана Бруни заверял, что никаких оснований для диагностики у папы римского чего-то помимо «легкого недомогания» нет.