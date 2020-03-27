В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

За сутки количество жертв COVID-19 в Италии достигло 969 человек. Накануне врачи зафиксировали 793 смерти. Общее число зараженных превысило 86 тыс., а погибших — 9 тыс.

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

В Италии за сутки погибло 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9 134 человек.

При этом 27 марта был меньший прирост зараженных, чем в предыдущий день: в четверг, 26 марта, коронавирус подтвердили у 4 492 человек, а в пятницу — у 4 401. По последним данным итальянского Минздрава, всего в стране 86 498 заболевших, 10 950 человек выздоровели.

La Reppublica отмечает, что в стране вирусом заразились и 6414 врачей, что составляет 9% от общего числа заболевших. Газета пишет, что первые 20 врачей-добровольцев уже прибыли в Бергамо, еще 300 из них отправят в самые неблагополучные по ситуации с вирусом районы Италии.