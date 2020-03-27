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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

За сутки количество жертв COVID-19 в Италии достигло 969 человек. Накануне врачи зафиксировали 793 смерти. Общее число зараженных превысило 86 тыс., а погибших — 9 тыс.
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

В Италии за сутки погибло 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9 134 человек.

Карантин из-за коронавируса в Италии. Фоторепортаж
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При этом 27 марта был меньший прирост зараженных, чем в предыдущий день: в четверг, 26 марта, коронавирус подтвердили у 4 492 человек, а в пятницу — у 4 401. По последним данным итальянского Минздрава, всего в стране 86 498 заболевших, 10 950 человек выздоровели.

La Reppublica отмечает, что в стране вирусом заразились и 6414 врачей, что составляет 9% от общего числа заболевших. Газета пишет, что первые 20 врачей-добровольцев уже прибыли в Бергамо, еще 300 из них отправят в самые неблагополучные по ситуации с вирусом районы Италии.

Аркури отметил, что сегодня в Италии раздали 4,1 млн масок, а за последние три дня выдали 9,6 млн. Часть их них государство получило в качестве помощи от других стран, добавил комиссар.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Российское Минобороны отправило в Италию 14 самолетов ВКС с военными вирусологами, другими специалистами и медицинским оборудованием на борту на помощь в борьбе с коронавирусом. Как отмечали в ведомстве, в Италию приедут около 100 российских специалистов. Как сообщали в российском военном ведомстве, 27 марта они начали оказывать помощь в Бергамо.

Итальянская газета La Stampa позже писала, что 80% поставленного из России оборудования — бесполезны. Издание отмечало, что россияне привезли оборудование для дезинфекции, полевые лаборатории для стерилизации и другие подобные вещи, тогда как Китай поставил в страну маски, средства индивидуальной защиты и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что качество помощи России Италии будет оцениваться не СМИ, а итальянским народом. «Критиковать из теплых редакционных помещений проще всего. Пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам», — говорил Джабаров.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Италия, коронавирус
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