Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Все пасхальные богослужения папы римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана
Кроме того, до пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции папы и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.
Как отмечает агентство, службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная со великого четверга и заканчивая пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч людей в Рим и Ватикан.
Ранее стало известно, что в рамках борьбы с распространением коронавируса собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыли для посещения с 10 марта по 3 апреля.