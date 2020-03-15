Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

Фото: Zucchi / Insidefoto / Ropi / Global Look Press

Все пасхальные богослужения папы римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана

Кроме того, до пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции папы и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.

Как отмечает агентство, службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная со великого четверга и заканчивая пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч людей в Рим и Ватикан.

Ранее стало известно, что в рамках борьбы с распространением коронавируса собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыли для посещения с 10 марта по 3 апреля.