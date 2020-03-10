Вирус из Китая , 10 мар, 20:31
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Ватикан из-за коронавируса закрыл для туристов собор Святого Петра
Собор и площадь Святого Петра
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыты для посещения с 10 марта по 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.
Новые ограничения коснулись не только туристов, но и сотрудников Ватикана. Так, например, ограничен доступ в аптеку и супермаркет: одновременно в помещениях должны находиться столько людей, чтобы они могли соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.
Первый случай заражения коронавирусом на территории Ватикана зафиксировали 5 марта.
В Италии на сегодня зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. Число умерших от COVID-19 превысило к 10 марта 400 человек, более 9 тыс. человек заболели.