Ватикан из-за коронавируса закрыл для туристов собор Святого Петра

Собор и площадь Святого Петра (Фото: Jiri Hubatka / Global Look Press)

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыты для посещения с 10 марта по 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

Новые ограничения коснулись не только туристов, но и сотрудников Ватикана. Так, например, ограничен доступ в аптеку и супермаркет: одновременно в помещениях должны находиться столько людей, чтобы они могли соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

Первый случай заражения коронавирусом на территории Ватикана зафиксировали 5 марта.

В Италии на сегодня зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. Число умерших от COVID-19 превысило к 10 марта 400 человек, более 9 тыс. человек заболели.