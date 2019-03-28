Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Следствие оценило нанесенный «Алмазювелирэкспорту» ущерб в 10 млн руб, гендиректор компании заявил, что не обращался к правоохранителям

Михаил Абызов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

«Я не обращался. Во вторник мы получили постановление о признании «Алмазювелирэкспорта» потерпевшим наряду с другими акционерами. По мнению правоохранительных органов, «Алмазювелирэкспорту» нанесен ущерб в пределах 10 млн руб.», — сказал он. Компания готова предоставить материалы, которые необходимы суду и следствию.

Ранее в «Алмазювелирэкспорте» заявляли, что проводили сделку со структурами Абызова только в 1997 году, когда купили акции нескольких энергетических компаний, включая 0,06% «Новосибирскэнерго» (за них заплатили $246 тыс.). Следствие считает, что Абызов и другие фигуранты дела завысили стоимость ценных бумаг до 4 млрд руб., тогда как реальная их цена составляла 186 млн руб.

После реорганизации «Новосибирскэнерго» в 2011 году ее правопреемником стала Сибирская энергетическая компания, которая до начала 2018 года принадлежала компании RU-COM, управляющей активами Абызова.