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Задержание Абызова ,  
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Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Следствие оценило нанесенный «Алмазювелирэкспорту» ущерб в 10 млн руб, гендиректор компании заявил, что не обращался к правоохранителям
Михаил Абызов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

«Я не обращался. Во вторник мы получили постановление о признании «Алмазювелирэкспорта» потерпевшим наряду с другими акционерами. По мнению правоохранительных органов, «Алмазювелирэкспорту» нанесен ущерб в пределах 10 млн руб.», — сказал он. Компания готова предоставить материалы, которые необходимы суду и следствию.

Ранее в «Алмазювелирэкспорте» заявляли, что проводили сделку со структурами Абызова только в 1997 году, когда купили акции нескольких энергетических компаний, включая 0,06% «Новосибирскэнерго» (за них заплатили $246 тыс.). Следствие считает, что Абызов и другие фигуранты дела завысили стоимость ценных бумаг до 4 млрд руб., тогда как реальная их цена составляла 186 млн руб.

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После реорганизации «Новосибирскэнерго» в 2011 году ее правопреемником стала Сибирская энергетическая компания, которая до начала 2018 года принадлежала компании RU-COM, управляющей активами Абызова.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Экс-министра задержали 26 марта. Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014-го он был бенефициаром нескольких офшоров, а также создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с соучастниками (Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым) Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитил у них 4 млрд руб., заявляли в Следственном комитете.

Свою вину Абызов не признал, суд арестовал его до 25 мая.

Видео: РБК

Автор: Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов, уголовное дело
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