Адвокат назвал место содержания Абызова под арестом

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, которого обвинили в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., вероятнее всего, будет содержаться в следственном изоляторе № 2 ФСИН России («Лефортово»). Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.

Он отметил, что эта информация была оглашена следователем, который сообщил об этом на судебном заседании. «Так что я могу ссылаться только на него. Так это или не так, мне не известно», — добавил правозащитник.

Информированный источник «РИА Новости» сообщил, что в первые дни пребывания в СИЗО Абызов будет находиться в карантинной камере. «После поступления в СИЗО Абызова определят в карантинную камеру, где он будет находиться до десяти суток. После этого его определят в обычную камеру следственного изолятора» — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что как правило подобных арестантов не сажают в большие камеры, а подбирают им одного или двух сокамерников.​