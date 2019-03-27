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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Адвокат назвал место содержания Абызова под арестом

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, которого обвинили в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., вероятнее всего, будет содержаться в следственном изоляторе № 2 ФСИН России («Лефортово»). Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.

Он отметил, что эта информация была оглашена следователем, который сообщил об этом на судебном заседании. «Так что я могу ссылаться только на него. Так это или не так, мне не известно», — добавил правозащитник.

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Информированный источник «РИА Новости» сообщил, что в первые дни пребывания в СИЗО Абызов будет находиться в карантинной камере. «После поступления в СИЗО Абызова определят в карантинную камеру, где он будет находиться до десяти суток. После этого его определят в обычную камеру следственного изолятора» — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что как правило подобных арестантов не сажают в большие камеры, а подбирают им одного или двух сокамерников.​

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Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Михаила Абызова задержали 26 марта по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Кроме него по этому делу проходят еще пять человек. По версии следствия, Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год, когда экс-чиновник являлся бенефициаром ряда офшоров. Все полученные преступным путем средства были выведены за рубеж.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца, отказавшись отправить его под домашний арест и отклонил просьбу защиты внести за него залог в размере 1 млрд руб. Экс-министр во время заседания суда свою вину не ​признал.

Теги: Михаил Абызов, арест, «Лефортово», СИЗО
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