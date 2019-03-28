Неизвестный устроил стрельбу на улице в Сиэтле

В Сиэтле в штате Вашингтон произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и два пострадали. Полицейские задержали подозреваемого

Фото: Seattle Times

В США на севере Сиэтла неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Seattle Times со ссылкой на полицию. Впоследствии правоохранительные органы сообщили о двух погибших и двух пострадавших.

По данным издания, среди пострадавших оказался водитель автобуса. Раненых госпитализировали. По данным телеканала KIRO 7, в автобусе находились 12 пассажиров, они не пострадали.

Полиция города отмечает в аккаунте в Twitter, что одного человека задержали. В полиции Сиэтла рассказали, что стрелок сначала ранил одну женщину-водителя, после чего ранил водителя автобуса. Затем он подошел к красному автомобилю Toyota Prius и убил находившегося за рулем человека.

Злоумышленник угнал эту машину и попытался скрыться с места преступления, однако столкнулся с другим автомобилем, водитель которого также погиб. Подозреваемого с не угрожающими жизни травмами доставили в больницу, где он находится под охраной полиции.