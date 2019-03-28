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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Неизвестный устроил стрельбу на улице в Сиэтле
В Сиэтле в штате Вашингтон произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и два пострадали. Полицейские задержали подозреваемого
Фото: Seattle Times

В США на севере Сиэтла неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Seattle Times со ссылкой на полицию. Впоследствии правоохранительные органы сообщили о двух погибших и двух пострадавших.

По данным издания, среди пострадавших оказался водитель автобуса. Раненых госпитализировали. По данным телеканала KIRO 7, в автобусе находились 12 пассажиров, они не пострадали.

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Подозреваемый по делу о стрельбе в Утрехте признал вину

Полиция города отмечает в аккаунте в Twitter, что одного человека задержали. В полиции Сиэтла рассказали, что стрелок сначала ранил одну женщину-водителя, после чего ранил водителя автобуса. Затем он подошел к красному автомобилю Toyota Prius и убил находившегося за рулем человека.

Злоумышленник угнал эту машину и попытался скрыться с места преступления, однако столкнулся с другим автомобилем, водитель которого также погиб. Подозреваемого с не угрожающими жизни травмами доставили в больницу, где он находится под охраной полиции.

Ранее в марте в результате стрельбы в Сан-Франциско в штате Калифорния один человек погиб и трое пострадали. Раненых доставили в больницу.

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В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек

18 марта в голландском городе Утрехт произошла стрельба в трамвае, в результате которой погибли три человека и семеро получили ранения различной степени тяжести. Главным подозреваемым стал уроженец Турции Гёкмен Танис, его задержали. Впоследствии он признал свою вину. Прокуроры отмечали, что среди причинами могли стать психологические проблемы и неурядицы в семье. Они также не исключили версию теракта.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Сиэтл, стрельба
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