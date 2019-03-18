В Утрехте в результате стрельбы в трамвае пострадали несколько человек

В Утрехте в результате стрельбы в трамвае пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения, после того как неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехте в Нидерландах. Об этом сообщают местное издание Telegraaf, а также агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел утром в понедельник, 18 марта. Сколько именно человек получили ранения, не уточняется.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции, а также аварийные службы.

В пресс-службе посольства России в Нидерландах сообщили РБК, что власти не исключают версию теракта.