В Калифорнии в результате стрельбы один человек погиб и трое пострадали

В Калифорнии в результате стрельбы один человек погиб и трое пострадали

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы, сообщает ABC7.

Отмечается, что прибывшие на вызов на Филмор-стрит полицейские обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, а также одного погибшего. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Информации о задержаниях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

В феврале в результате стрельбы в штате Иллинойс погибли пять человек, пятеро полицейских получили ранения. Нападавший был убит. Полиция заявила, что огонь в офисе одной из компаний открыл ее бывший сотрудник. СМИ со ссылкой на источники писали, что мужчина устроил стрельбу на совещании, где ему сообщили об увольнении.