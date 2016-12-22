В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек

Полиция заявила, что жертвами нападения в одном из питейных заведений города Таузанд-Оукс стали 12 человек, открывший стрельбу мужчина убит. Еще более 10 человек получили ранения

Фото: Mark J. Terrill / AP

Жертвами стрельбы в баре в городе Таузанд-Оукс стали не менее 12 человек. Об этом в эфире телеканала NBC заявил шериф округа Вентура Джефф Дин.

По его словам, среди 12 погибших — сотрудник полиции, 29-летний сержант Рон Хилус. Подозреваемого в происшествии стрелка нашли мертвым, его личность пока не установлена. Всего в баре Borderline Bar and Grill на момент инцидента находились несколько сотен человек, в заведении, как следует из афиши на его сайте, проходила студенческая вечеринка College Country Night.

Еще более 10 человек получили ранения, у них незначительные травмы, уточняет Los Angeles Times.

«Трагичная, трагичная ситуация», — добавил шериф, подчеркнув, что пока рано говорить, связана ли стрельба с терроризмом.

Один из очевидцев рассказал Los Angeles Times, что стрелок был одет в черную одежду, вооружен пистолетом и дымовыми шашками. Другой свидетель заявил, что слышал множество выстрелов.

Инцидент произошел незадолго до полуночи среды, 7 ноября, по местному времени (11:00 мск 8 ноября). Вооруженный мужчина вошел в бар и произвел порядка 30 выстрелов по посетителям. В районе, где расположено заведение, перекрыли улицы, вдоль них выстроились кордоны полиции. По словам шерифа, расследование дела продолжается.