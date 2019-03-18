Власти назвали мотивы предполагаемого террориста из Утрехта

По данным местного прокурора, сейчас сотрудники правоохранительных органов не исключают никаких версий. Среди них — теракт, а также психологические проблемы. По словам знакомых задержанного, у него также были семейные проблемы

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Главный подозреваемый в нападении на пассажиров трамвая в голландском городе Утрехт задержан. Об этом власти рассказали на совместной пресс-конференции мэра города Ван Занена, местного прокурора и начальника полиции Утрехта, передает голландская телекомпания NOS.

Об обстоятельствах задержания 37-летнего Гёкмена Таниса они не рассказали. Известно, что этот мужчина ранее, в 2012-ом и 2014 годах был судим кражи, в конце 2013 года его обвиняли в попытке убийства, в 2014-м его поймали за то, что он пьяным находился в общественном месте, а в 2017-м женщина, с которой у Таниса были отношения, обвинила его в изнасиловании, отмечает NOS.

Мотивы, которые толкнули мужчину на нападение пассажиров в трамвае, пока выясняются, отметил прокурор. Власти, по его данным, не исключают никаких версий, в том числе допускают, что это было сделано в террористических целях. Также существуют показания знакомых задержанного, согласно которым у Таниса были психологические проблемы и проблемы в семье, сообщает Reuters со ссылкой на прокурора.

Ранее о том, что инцидент в Утрехте связан с семьей нападавшего, писало турецкое информагентство Anadolu. Гёкмен Танис, у которого были психологические проблемы и который две недели назад предстал перед судом по делу об изнасиловании, по его данным, открыл огонь в трамвае по одному из родственников. Затем, как отмечало агентство, мужчина начал стрелять по тем, кто хотел помочь пострадавшему.