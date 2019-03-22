Подозреваемый по делу о стрельбе в Утрехте признал вину

Подозреваемый по делу о стрельбе в Утрехте признал вину

Уроженец Турции Гёкмен Танис, задержанный по подозрению в стрельбе в голландском городе Утрехт, признал в суде свою вину. Об этом сообщается на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов.

37-летний подозреваемый также заявил, что действовал один. Телеканал NOS сообщает, что Танис​ несет ответственность за троих погибших и семерых раненых. Окружной прокурор не стал уточнять в интересах расследования, был ли его мотив террористическим.

Стрельба произошла 18 марта в трамвае. Первоначально сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых. В тот же день Таниса задержали. Прокуроры отмечали, что среди версий произошедшего значатся теракт, психологические проблемы и неурядицы в семье.

Танис был судим за кражи, его обвиняли в попытке убийства, а в 2017 году женщина, с которой у него были отношения, обвинила его в изнасиловании.