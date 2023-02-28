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Минобороны Приднестровья объявило о военных сборах

В Приднестровье с 1 марта начнутся военные сборы
Трехмесячные военные сборы проводит Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики. Принять участие в них предлагают мужчинам в возрасте до 55 лет
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Приднестровье с 1 марта начнутся военные сборы сроком на три месяца, сообщило Министерство обороны республики.

«Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики приглашает граждан принять участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта», — говорится в сообщении.

Желающие принять в них участие мужчины в возрасте до 55 лет должны были до 28 февраля обратиться с заявлением и пройти медкомиссию. Участников военных сборов обеспечат вещами, проживанием и питанием.

Неработающим гражданам, принимающим участие в сборах, полагается ежемесячное денежное довольствие — от 2800 местных рублей (10–12 тыс. российских рублей в зависимости от курса банка).

27 февраля президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал обстановку по внешнему периметру республики напряженной.

За несколько дней до этого Минобороны России заявило, что Украина скопила значительные силы на границах с Приднестровьем и ведет активную подготовку к вторжению. В военном ведомстве считают, что украинская армия собирается провести акцию в ответ «на якобы наступление российских войск» с территории республики. МИД России предостерег Киев от «авантюрных шагов».

Киев, комментируя обвинения Москвы, заявил, что сосредоточил на границе с республикой адекватное возможной угрозе количество своих сил.

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Власти Молдавии заявили, что не подтверждают данные российского Минобороны о подготовке ВСУ провокации в непризнанном Приднестровье.

С 20 по 23 февраля в молдавском городе Бельцы прошли плановые военные учения. Участие в них принимали солдаты мотострелковой бригады «Молдова».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Наталья Демченко Наталья Демченко
Приднестровье военные сборы Россия Украина
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