Кишинев не подтвердил данные о подготовке ВСУ провокации в Приднестровье

В Молдавии не подтвердили сообщение российского Минобороны о том, что ВСУ собираются совершить провокацию и готовят «постановочное вторжение» в Приднестровье под видом российских военнослужащих

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Молдавии заявили, что не подтверждают данные российского Минобороны о том, что Вооруженные силы Украины готовят провокацию в непризнанном Приднестровье.

«Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — говорится в правительственном телеграм-канале страны Prima Sursă. В Кишиневе заявили, что молдавские учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае опасности для страны «общество немедленно будет проинформировано».

Утром 23 февраля российское военное ведомство заявило, что Украина готовит «постановочное вторжение» в Приднестровье и планирует для этого инсценировать наступление российских войск в непризнанную республику. В провокации, по утверждению Минобороны, собираются участвовать подразделения ВСУ с привлечением бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

В Киеве пока не комментировали эти данные.

В декабре прошлого года глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, не приведя доказательств, заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны для объединения с приднестровским регионом. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавскому правительству «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в республике; через несколько дней в Кишиневе заявили, что смогли подтвердить данные украинской разведки.

В середине февраля, после утверждения нового правительства Молдавии во главе с Дорином Речаном последний заявил, что Кишинев будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья. В Кремле в ответ посоветовали молдавским властям осторожнее высказываться на эту тему. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

21 февраля глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев заявил, что оно не представляет угрозы для Молдавии и Украины и делает все, чтобы не допустить эскалации напряженности.