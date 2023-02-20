Молдавия анонсировала трехдневные учения мотострелков

Фото: army.md

В Молдавии пройдут плановые военные учения в городе Бельцы в период с 21 по 23 февраля, сообщило Минобороны страны. В учениях примут участие солдаты мотострелковой бригады «Молдова», отметили в ведомстве.

«Пехотные взводы пройдут комплексное учение, в ходе которого они выполнят марш-броски и боевые стрельбы из оружия в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.

15 февраля генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран НАТО сообщил, что страны альянса договорились улучшить поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.

В конце января глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что страна на данном этапе не готова вступить в Североатлантический альянс из-за несоответствия стандартам НАТО. По его словам, НАТО является сильным военно-политическим союзом. Для того чтобы в него вступить, нужно «внедрить стандарты в систему подготовки, оснащения», отметил министр.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в связи с вооруженным конфликтом на Украине руководство страны обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступить в военный блок.