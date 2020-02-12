Вирус из Китая , 12 фев, 06:30
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В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
В Забайкалье врачи выписали из больницы гражданина Китая, заболевшего коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональный ситуационный центр.
«Пациент выздоровел и выписан из краевой инфекционной больницы», — заявили в центре.
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