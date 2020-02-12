В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

В Забайкалье врачи выписали из больницы гражданина Китая, заболевшего коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональный ситуационный центр.

«Пациент выздоровел и выписан из краевой инфекционной больницы», — заявили в центре.

Материал дополняется