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В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

В Забайкалье врачи выписали из больницы гражданина Китая, заболевшего коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональный ситуационный центр.

«Пациент выздоровел и выписан из краевой инфекционной больницы», — заявили в центре.

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Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: коронавирус, Забайкалье, пациент
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