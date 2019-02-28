Маршруты 33 российских рейсов поменяли из-за конфликта Индии и Пакистана

Российские авиакомпании в течение дня изменили маршруты 33 рейсов. Ранее Росавиация не рекомендовала совершать полеты в Юго-Восточную Азию через Индию, Пакистан и Афганистан

Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены 28 февраля из-за конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замглавы Министерства транспорта Александр Юрчик.

«Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточненным маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня», — сказал Юрчик.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта, который произошел 14 февраля в Джамму и Кашмире. Смертник протаранил автобус с представителями военной полиции Индии, жертвами стали более 40 человек. После теракта Нью-Дели отозвал своего посла в Исламабаде для консультаций. Новый виток пограничного конфликта произошел 27 февраля. Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии. Один индийский пилот был задержан. Нью-Дели заявил, что был сбит пакистанский истребитель F-16. Утром 28 февраля индийские СМИ сообщили, что Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в штате Джамму и Кашмир, индийская армия открыла ответный огонь.