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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Маршруты 33 российских рейсов поменяли из-за конфликта Индии и Пакистана
Российские авиакомпании в течение дня изменили маршруты 33 рейсов. Ранее Росавиация не рекомендовала совершать полеты в Юго-Восточную Азию через Индию, Пакистан и Афганистан
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены 28 февраля из-за конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замглавы Министерства транспорта Александр Юрчик.

«Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточненным маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня», — сказал Юрчик.

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Индо-пакистанский конфликт встал на пути отпускников

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта, который произошел 14 февраля в Джамму и Кашмире. Смертник протаранил автобус с представителями военной полиции Индии, жертвами стали более 40 человек. После теракта Нью-Дели отозвал своего посла в Исламабаде для консультаций. Новый виток пограничного конфликта произошел 27 февраля. Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии. Один индийский пилот был задержан. Нью-Дели заявил, что был сбит пакистанский истребитель F-16. Утром 28 февраля индийские СМИ сообщили, что Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в штате Джамму и Кашмир, индийская армия открыла ответный огонь.

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После воздушных столкновений в Индии закрыли несколько аэропортов. Пакистан полностью закрыл воздушное пространство.  Росавиация не рекомендовала полеты над этими странами, а также над Афганистаном. Такое решение принято «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте». МИД в связи с эскалацией конфликта на границе двух стран посоветовал находящимся в регионе россиянам соблюдать меры предосторожности. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендре Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между странами.

Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Минтранс, самолеты, авиарейсы, Индия, Пакистан
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