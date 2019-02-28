Маршруты 33 российских рейсов поменяли из-за конфликта Индии и Пакистана

После воздушных столкновений в Индии закрыли несколько аэропортов. Пакистан полностью закрыл воздушное пространство. Росавиация не рекомендовала полеты над этими странами, а также над Афганистаном. Такое решение принято «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте». МИД в связи с эскалацией конфликта на границе двух стран посоветовал находящимся в регионе россиянам соблюдать меры предосторожности. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендре Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между странами.
Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном
После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.
Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.
В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.
В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.