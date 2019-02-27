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Росавиация рекомендовала не летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном
Росавиация сообщила российским авиакомпаниям о запрете местных властей пользоваться воздушным пространством Индии, Пакистана и Афганистана, соответствующую телеграмму ведомство направило российским авиакомпаниям
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

После того как пакистанские военные заявили, что сбили два индийских военных самолета, Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму, в которой уведомила о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана, рассказал РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний.

Получение телеграммы подтвердил РБК топ-менеджер крупного туроператора, летающего в Юго-Восточную Азию, а подлинность документа — источник в авиаотрасли.

Такое решение было принято «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте», говорится в копии телеграммы, которая есть в распоряжении РБК. Подлинность телеграммы подтвердил РБК источник в авиаотрасли.

Бизнес
Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии

Росавиация ссылается на ноты, выпущенные авиационными властями Индии, Пакистана и Афганистана. Так, полностью были запрещены полеты над Пакистаном, в Индии временно ограничены аэропорты имени Раджа Санси (недалеко от города Амритсар), Палиала (в штате Пенджаю), аэропорт Лех Кушок Бакула Римпочи в штате Джамму и Кашмир, а также аэропорты городов Кангра и Бхунтар.

Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.

Запрет на полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном может повлиять на маршрут в Таиланд — придется дольше лететь и получать дополнительные разрешения, сказал РБК топ-менеджер крупного туроператора. В конечном счете это приведет к росту себестоимости кресла, добавил он.

Кроме того, авиакомпании уведомили о том, что полеты в районе Кабула временно запрещены из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 14 февраля. Тогда в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник протаранил автобус, в котором ехали представители индийской военной полиции, погибли 44 человека.

Политика
Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии
​​

Утром 27 февраля пакистанские военные заявили, что сбили в воздушном пространстве своей страны самолеты ВВС Индии и захватили пилота. Позже сообщалось, что некоторые индийские аэропорты временно не работали, а Пакистан запретил полеты над своей территорией.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Сергей Соболев
Теги: Росавиация, Пакистан, Индия
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Общество
Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии
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