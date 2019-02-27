Росавиация рекомендовала не летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном

Росавиация сообщила российским авиакомпаниям о запрете местных властей пользоваться воздушным пространством Индии, Пакистана и Афганистана, соответствующую телеграмму ведомство направило российским авиакомпаниям

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

После того как пакистанские военные заявили, что сбили два индийских военных самолета, Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму, в которой уведомила о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана, рассказал РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний.

Получение телеграммы подтвердил РБК топ-менеджер крупного туроператора, летающего в Юго-Восточную Азию, а подлинность документа — источник в авиаотрасли.

Такое решение было принято «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте», говорится в копии телеграммы, которая есть в распоряжении РБК. Подлинность телеграммы подтвердил РБК источник в авиаотрасли.

Росавиация ссылается на ноты, выпущенные авиационными властями Индии, Пакистана и Афганистана. Так, полностью были запрещены полеты над Пакистаном, в Индии временно ограничены аэропорты имени Раджа Санси (недалеко от города Амритсар), Палиала (в штате Пенджаю), аэропорт Лех Кушок Бакула Римпочи в штате Джамму и Кашмир, а также аэропорты городов Кангра и Бхунтар.