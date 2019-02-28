Путин выразил надежду на скорое разрешение конфликта Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом он сообщил ​премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях между Индией и Пакистаном, Путин выразил надежду на ее скорейшее урегулирование», — указано в сообщении.

Путин и Моди также осудили международный терроризм и его поддержку, а также согласились с необходимостью наращивания борьбы с ним. Обе стороны выразили интерес в углублении взаимодействия в военно-технической области. Помимо этого Путин пригласил Моди поучаствовать в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник протаранил автобус, в котором находились представители военной полиции Индии. В результате погибли более 40 человека. Индия обвинила Пакистан в причастности к атаке, однако пакистанский МИД отверг обвинения.