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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Путин выразил надежду на скорое разрешение конфликта Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом он сообщил ​премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях между Индией и Пакистаном, Путин выразил надежду на ее скорейшее урегулирование», — указано в сообщении.

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Путин и Моди также осудили международный терроризм и его поддержку, а также согласились с необходимостью наращивания борьбы с ним. Обе стороны выразили интерес в углублении взаимодействия в военно-технической области. Помимо этого Путин пригласил Моди поучаствовать в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник протаранил автобус, в котором находились представители военной полиции Индии. В результате погибли более 40 человека. Индия обвинила Пакистан в причастности к атаке, однако пакистанский МИД отверг обвинения.

27 февраля военные Пакистана сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. В ответ индийские самолеты сбили пакистанский F-16. Пакистан закрыл свое воздушное пространство. В Исламабаде заявили, что индийского пилота отпустят 1 марта.

Теги: Владимир Путин, Индия, Пакистан, Нарендра Моди
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