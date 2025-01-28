 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. Список

Опубликован список выплат, которые проиндексируют на 9,5% с 1 февраля
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В России с 1 февраля проиндексируют выплаты и пособия. Соответствующее решение приняло правительство — постановление датировано 23 января. О его принятии власти объявили 27 января.

Индексация составит 9,5%. «Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти сообщили, что индексация коснется более 40 различных видов пособий и выплат.

Каких выплат коснется индексация:

Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январь
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Котяков назвал размер маткапитала в 2025 году после индексации
Общество
Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

В Госдуме рассказали о возможной дополнительной индексации пенсий
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Первоначально индексация была запланирована 1 января. Ее собирались провести на уровне 7,3%, на размер прогнозируемой инфляции. «А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше», — отмечал президент России Владимир Путин. По итогам года цены в России выросли на 9,52%.

Ранее власти планировали, что сначала пенсии проиндексируют 1 января, а с февраля — дополнительно поднимут до уровня фактической инфляции 2024 года. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом — с 1 января 2025 года», — заявлял Владимир Путин.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
индексация выплаты пособия правительство пенсии
Материалы по теме
Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январь
Общество
Котяков назвал размер маткапитала в 2025 году после индексации
Общество
В Госдуме рассказали о возможной дополнительной индексации пенсий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. СписокОбщество, 00:01
У туристов на новогодних праздниках вдвое вырос спрос на апартаментыБизнес, 00:01
Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекордаБизнес, 00:00
ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессеФинансы, 00:00
Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазутаОбщество, 27 янв, 23:55
В селе Белгородского района обломки беспилотника повредили семь домовПолитика, 27 янв, 23:44
Деньги США тратили на Украине на ток-шоу «Эбаут» и проект о дворцахПолитика, 27 янв, 23:28
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сетиБизнес, 27 янв, 23:04
Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасностиПолитика, 27 янв, 22:46
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в СирииПолитика, 27 янв, 22:42
Силы ПВО сбили пять беспилотников над Крымом и двумя областямиПолитика, 27 янв, 22:28
Зеленский счел «тупым и безответственным» отказ Киева от ядерного оружияПолитика, 27 янв, 22:17
На Украине сообщили о возбуждении дела против главы Минобороны УмероваПолитика, 27 янв, 22:11
Местом расположения шестого генконсульства России в Китае выбрали УханьПолитика, 27 янв, 22:04