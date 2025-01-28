Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. Список
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты и пособия. Соответствующее решение приняло правительство — постановление датировано 23 января. О его принятии власти объявили 27 января.
Индексация составит 9,5%. «Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти сообщили, что индексация коснется более 40 различных видов пособий и выплат.
Каких выплат коснется индексация:
- ежемесячные компенсации ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (предусмотренные законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы (по ст. 9 закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);
- денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, работавшим в годы войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов (по ст. 23.1 федерального закона «О ветеранах»);
- единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (по ч. 1 ст. 42 федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);
- ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и ежемесячная денежная выплата инвалидам (по ч. 17 ст. 13 и ст. 28.1 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);
- пособия на погребение (по закону «О погребении и похоронном деле»);
- ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и др. (по ст. 6.2 закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);
- единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты из-за несчастных случаев на производстве (согласно п. 1 ст. 11 и пп. 1 и 12 ст. 12 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»);
- выплаты из-за аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (согласно соответствующему закону);
- выплаты пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы (по закону «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- выплаты пострадавшим из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по соответствующему закону);
- выплаты получающим материнский капитал (закон полностью тут);
- пособия по безработице (по ч. 6 ст. 44 закона «О занятости населения в Российской Федерации»);
- выплаты ухаживающим за ребенком-инвалидом (по указу президента России).
Первоначально индексация была запланирована 1 января. Ее собирались провести на уровне 7,3%, на размер прогнозируемой инфляции. «А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше», — отмечал президент России Владимир Путин. По итогам года цены в России выросли на 9,52%.
Ранее власти планировали, что сначала пенсии проиндексируют 1 января, а с февраля — дополнительно поднимут до уровня фактической инфляции 2024 года. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом — с 1 января 2025 года», — заявлял Владимир Путин.
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.
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