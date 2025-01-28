Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. Список

Опубликован список выплат, которые проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В России с 1 февраля проиндексируют выплаты и пособия. Соответствующее решение приняло правительство — постановление датировано 23 января. О его принятии власти объявили 27 января.

Индексация составит 9,5%. «Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти сообщили, что индексация коснется более 40 различных видов пособий и выплат.

Каких выплат коснется индексация:

ежемесячные компенсации ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (предусмотренные законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы (по ст. 9 закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

Первоначально индексация была запланирована 1 января. Ее собирались провести на уровне 7,3%, на размер прогнозируемой инфляции. «А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше», — отмечал президент России Владимир Путин. По итогам года цены в России выросли на 9,52%.

Ранее власти планировали, что сначала пенсии проиндексируют 1 января, а с февраля — дополнительно поднимут до уровня фактической инфляции 2024 года. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом — с 1 января 2025 года», — заявлял Владимир Путин.