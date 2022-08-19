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Полиция Берлина проверит слова Аббаса о «50 холокостах» палестинцев

Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Полиция Берлина проверит слова палестинского президента Махмуда Аббаса о холокосте на предмет разжигания межнациональной розни. Об этом ведомство сообщило немецкому таблоиду Bild в ответ на вопрос, можно ли считать слова палестинского лидера преступлением.

Проверку проведет специализированное подразделение столичной полиции по уголовным делам (LKA).

Аббас посетил Германию на этой неделе. Во время пресс-конференции 16 августа его спросили, не хотел бы он извиниться за палестинских террористов, которые на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году убили 11 израильских спортсменов. Президент Палестины вместо прямого ответа обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» против палестинцев с 1947 года.

Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса о холокосте
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Олаф Шольц (справа) и Махмуд Аббас

Канцлер Германии Олаф Шольц, который также присутствовал на пресс-конференции, не стал тогда комментировать слова Аббаса, однако на следующий день написал в Twitter, что заявление президента Палестины вызывает у него «отвращение». «Для нас, немцев, любая релятивизация исключительности холокоста недопустима и неприемлема. Я отвергаю любые попытки отрицать преступления холокоста», — заявил глава германского правительства. 18 августа Шольц также позвонил премьеру Израиля Яиру Лапиду, чтобы извиниться за слова Аббаса, подчеркнув, что ему важно было «лично прояснить это для премьер-министра [Израиля], а не только объявить [публично]».

В начале августа в отношениях Израиля и Палестины произошло обострение. 5 августа Израиль объявил о начале операции «Рассвет» против «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка). Лапид пояснял, что она нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля».

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По итогам первого дня израильская армия сообщила об уничтожении 15 террористов, в том числе командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии. По данным Минздрава Газы, число погибших при ударах Израиля по сектору превысило 40 человек, более 300 пострадали. В ответ из Газы по Израилю выпустили более 500 ракет — большинство из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а многие не долетели до цели.

Вечером 7 августа Лапид заявил, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты; а лидер «Исламского джихада» Бассам ас-Саади подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня.

Теги
Германия Палестина Израиль Олаф Шольц Махмуд Аббас Холокост
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