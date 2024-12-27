Владелец раскрыл, как спасли экипаж тонущего российского судна Ursa Major

Судно затонуло после взрывов в машинном отделении, предположительно, это был теракт. Экипаж терпящего бедствие судна не стали спасать норвежцы, но это сделали испанские моряки. Два из 16 членов команды пропали без вести

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Экипаж тонущего в Средиземном море российского судна Ursa Major спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе владельца Ursa Major — группы компаний «Оборонлогистика».

23 декабря судно после взрыва стало тонуть в международных водах между Испанией и Алжиром. В «Оборонлогистике» сообщали, что норвежское судно Oslo Carrier 3 не стало принимать членов экипажа Ursa Major по неизвестной причине.

«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице», — рассказали в компании.

Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, двое пропали без вести. Как сообщала «Оборонлогистика», крушение произошло из-за теракта.

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения. Ursa Major — самое большое судно, находившееся в эксплуатации «дочки» «Оборонлогистики» «СК-ЮГ». Это универсальный сухогруз длиной 142 м и шириной 23 м, на котором можно было перевозить грузы весом до 1200 т. Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic. Капитан указывал, что судно везло пустые контейнеры.

Компания заявила, что перед крушением Ursa Major «произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов» и стало набирать воду. Кроме того, на сухогрузе была обнаружена пробоина 50 на 50 см, ее края «были рваные и направлены внутрь», на палубе нашли осколки. В компании уточняли, что пробоин было несколько.

В «Оборонлогистике» также сообщали, что после взрывов на судне был «едкий черно-сизый дым», из-за которого экипаж не смог попасть в машинно-котельное отделение. Кроме того, предположили в компании, в машинном отделении был разрушен распределительный щит питания, так как команде не удалось включить наносы для откачки воды, которая поступала из пробоин.