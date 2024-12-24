Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщают Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad.
Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 человек удалось спасти службе спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена.
Накануне, когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться, сообщают издания.
Ursa Major — универсальный сухогруз, находился в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.
«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.
Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.
Капитан судна заявил, что на момент аварии оно перевозило пустые контейнеры.
Однако за четыре дня до затопления пресс-служба «Оборонлогистики» рассказала об отправке Ursa Major на Дальний Восток с «большим проектным грузом в рамках реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути». На судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.
РБК направил запрос в генконсульство России в Барселоне, в ООО «Оборонлогистика», в службу спасения морских судов и обратился за комментарием в пресс-службу Росморречфлота.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов