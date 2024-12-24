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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром
Ursa Major — крупнейший сухогруз российской компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны. Судно следовало во Владивосток с 380-тонными портовыми кранами и люками для ледоколов
Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;
Корабль «Ursa Major» (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщают Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad.

Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 человек удалось спасти службе спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена.

Накануне, когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться, сообщают издания.

Ursa Major — универсальный сухогруз, находился в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.

Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.

Капитан судна заявил, что на момент аварии оно перевозило пустые контейнеры.

Однако за четыре дня до затопления пресс-служба «Оборонлогистики» рассказала об отправке Ursa Major на Дальний Восток с «большим проектным грузом в рамках реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути». На судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.

РБК направил запрос в генконсульство России в Барселоне, в ООО «Оборонлогистика», в службу спасения морских судов и обратился за комментарием в пресс-службу Росморречфлота.

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