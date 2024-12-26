«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании — владельца сухогруза «Оборонлогистика».
Пробоину заметили после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна, отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды.
«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — добавили в компании.
Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло 24 декабря. Это произошло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром, когда судно шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, миновав Гибралтарский пролив. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из них удалось спасти, еще два моряка пропали без вести.
По версии «Оборонлогистики», речь идет о теракте. По данным российского МИДа, незадолго до крушения в машинном отделении сухогруза произошел взрыв.
Ursa Major — универсальный сухогруз и самое большое судно компании «СК-ЮГ», «дочки» «Оборонлогистики», которая работает в структуре военно-строительного комплекса Минобороны. Судно позволяло перевозить грузы весом до 1200 т. Перед отправлением из Санкт-Петербурга на него погрузили портовые краны весом 380 т каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.
Читайте РБК в Telegram.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов