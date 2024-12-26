«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major

«Оборонлогистика»: после взрывов на Ursa Major появилась пробоина 50 на 50 см

На судне после взрывов объявили тревогу, при внешнем осмотре нашли пробоину в 15-30 см над уровнем моря. Ее края были направлены внутрь судна. Двое членов экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены

Фото: Reuters

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании — владельца сухогруза «Оборонлогистика».

Пробоину заметили после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна, отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — добавили в компании.

Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло 24 декабря. Это произошло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром, когда судно шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, миновав Гибралтарский пролив. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из них удалось спасти, еще два моряка пропали без вести.

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По версии «Оборонлогистики», речь идет о теракте. По данным российского МИДа, незадолго до крушения в машинном отделении сухогруза произошел взрыв.

Ursa Major — универсальный сухогруз и самое большое судно компании «СК-ЮГ», «дочки» «Оборонлогистики», которая работает в структуре военно-строительного комплекса Минобороны. Судно позволяло перевозить грузы весом до 1200 т. Перед отправлением из Санкт-Петербурга на него погрузили портовые краны весом 380 т каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.