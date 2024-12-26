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«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major

«Оборонлогистика»: после взрывов на Ursa Major появилась пробоина 50 на 50 см
На судне после взрывов объявили тревогу, при внешнем осмотре нашли пробоину в 15-30 см над уровнем моря. Ее края были направлены внутрь судна. Двое членов экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены
Фото: Reuters
Фото: Reuters

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании — владельца сухогруза «Оборонлогистика».

Пробоину заметили после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна, отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — добавили в компании.

Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло 24 декабря. Это произошло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром, когда судно шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, миновав Гибралтарский пролив. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из них удалось спасти, еще два моряка пропали без вести.

«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
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По версии «Оборонлогистики», речь идет о теракте. По данным российского МИДа, незадолго до крушения в машинном отделении сухогруза произошел взрыв.

Ursa Major — универсальный сухогруз и самое большое судно компании «СК-ЮГ», «дочки» «Оборонлогистики», которая работает в структуре военно-строительного комплекса Минобороны. Судно позволяло перевозить грузы весом до 1200 т. Перед отправлением из Санкт-Петербурга на него погрузили портовые краны весом 380 т каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Оборонлогистика Средиземное море затонувшее судно взрыв
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