Владелец Ursa Major заявил об отказе норвежского судна спасти экипаж

Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт выживших моряков с тонущего Ursa Major, сославшись на «некий запрет», заявили в «Оборонлогистике». Там отметили, что часть экипажа судна была русскоязычной

Российских моряков сухогруза Ursa Major («Большая Медведица» с латинского), тонущих в Средиземном море, не стало принимать на борт норвежское судно «Oslo Carrier 3» по неизвестной причине, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе владельца судна — группы компаний «Оборонлогистика».

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — рассказали в пресс-службе агентству.

В «Оборонлогистике» подчеркнули, что это является нарушением ст. 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года. В ней говорится об обязательстве капитана «не подвергая серьезной опасности свое судно и находящихся на нем лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море».

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России и обеспечивает потребности ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения. Ursa Major — универсальный и самый большой сухогруз в распоряжении компании. Он может перевозить грузы весом до 1,2 тыс. т.

Ursa Major затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении 24 декабря. 14 моряков спаслись, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

В «Оборонлогистике» сообщили об одной пробоине 50 на 50 см на правом борту судна и назвали произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек; до семи лет лишения свободы).

В «Оборонлогистике» рассказали, что на борту находились портовые краны весом 380 т каждый для расширения портового терминала и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов, задействованных в навигации Северного морского пути. Согласно данным Marinetraffic, судно вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и должно было прийти во Владивосток 22 января.