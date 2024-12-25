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«Оборонлогистика» заявила, что Ursa Major затонуло из-за теракта

«Оборонлогистика»: судно Ursa Major затонуло из-за террористической атаки
В отношении судна была совершена террористическая атака: по правому борту у кормы произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения, сообщили в «Оборонлогистике». МИД ранее сообщал об одном взрыве в машинном отделении
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В отношении российского судна Ursa Major, которое затонуло в Средиземном море после взрыва, была совершена террористическая атака. Об этом сообщила компания — владелец сухогруза «Оборонлогистика», передает «РИА Новости».

Как сообщили агентству в компании, со стороны правого борта судна произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.

«Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно «Урса Майор», принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — заявили в компании.

Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах Средиземного моря 24 декабря. Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad писали, что это произошло между Испанией и Алжиром.

По данным российского МИДа, незадолго до крушения в машинном отделении сухогруза произошел взрыв.

СК завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море
Общество
Фото:Reuters

Ursa Major был универсальным сухогрузом, находившимся в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.

Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следовало из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.

На борту судна находились 16 членов экипажа, из них 14 удалось спасти, еще два моряка считаются пропавшими без вести, уточняли в российском МИДе.

В «Оборонлогистике» сообщали 20 декабря, что на судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Спасенные моряки заявляли, что «груз представлял собой пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе», писал ТАСС.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть более двух человек (ч. 3 ст. 263 УК). Максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.

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