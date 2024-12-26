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«Оборонлогистика» раскрыла, что помешало спасти тонувшее судно Ursa Major

«Оборонлогистика»: спасти тонувшее судно Ursa Major помешал едкий черный дым
Экипаж затонувшего в Средиземном море Ursa Major не смог попасть в машинное отделение после взрыва и запустить насосы для откачки воды, заявили в «Оборонлогистике». 14 морякам удалось спастись, двое пропали без вести
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение корабля, которое получило пробоины в Средиземном море, из-за черного едкого дыма. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе владельца судна — группы компаний «Оборонлогистика».

Там указали, что после взрывов на борту судна из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы, вентиляции «пустого балластного танка WB 25» шел «едкий черно-сизый дым». Он «проникал даже через маску дыхательного аппарата», и «попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом». Как отметили в «Оборонлогистике», это стало свидетельством нескольких пробоин в корпусе.

Также не удалось запустить насосы, которые могли бы откачать воду, поступавшую из пробоин. Это не смогли сделать из-за отсутствия питания. Там указали, что аварийный дизель-генератор заработал, но электричество не шло в систему, «что свидетельствовало о полном разрушении главного распределительного щита, находящегося в машинном отделении».

«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
Политика
Фото:Reuters
После «резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму» капитан Ursa Major объявил об эвакуации экипажа. Четырнадцать человек спаслись, двое пропали без вести, добавили в компании.

24 декабря Ursa Major затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, оно вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и должно было прийти во Владивосток 22 января. В пресс-службе «Оборонлогистики» сообщали, что на борту находились портовые краны весом 380 т каждый для расширения портового терминала и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов, задействованных в навигации Северного морского пути.

Изначально в «Оборонлогистике» сообщили об одной пробоине 50 на 50 см на правом борту судна и назвали произошедшее терактом. В компании исключали перегруз Ursa Major. ТАСС со ссылкой на спасенных моряков писал, что в трюме находились «пустые контейнеры», а на палубе — «два крана». СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК), максимальное наказание по которому семь лет лишения свободы.

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России и обеспечивает потребности ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения. Ursa Major — универсальный и самый большой сухогруз в распоряжении компании. Он может перевозить грузы весом до 1,2 тыс. т.

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Россия Оборонлогистика судно Средиземное море взрыв российский корабль Дальний Восток Минобороны
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«Оборонлогистика» заявила, что Ursa Major затонуло из-за теракта
Политика
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
Политика
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