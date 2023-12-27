Блогеру Лерчек разрешили свободно перемещаться и выходить в Сеть

С блогера Лерчек сняли все ограничения, в том числе на пользование интернетом

Против Чекалиной и ее мужа ранее завели дела об уклонении от уплаты налогов, им вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ноябре адвокат супругов сообщил, что по решению ФНС они выплатили около 500 млн руб.

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом, сообщил РБК ее адвокат Константин Третьяков.

В Instagram Лерчек (владелец Meta признан экстремистской организацией и запрещен) появился ролик со словами: «Мы вернулись, чтобы остаться».

Чекалина и ее муж Артем с марта находились под запретом определенных действий, который ограничивал использование интернета, телефона, общения — кроме близких родственников.

Уголовное дело против супругов возбудили по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По версии следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере». Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

Затем против блогера и ее супруга завели еще одно дело — по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) — об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

Обоим в марте избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее СК требовал ужесточить меру пресечения из-за «опосредованного» использования интернета супругами, но в июле суд отказал в этом.

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Сумма неуплаченных Чекалиными налогов составила 311 млн руб. В мае столько средств было арестовано на их счетах. Третьяков тогда сообщил, что этот долг они погасили, взяв деньги взаймы.

В сентябре ФНС обязала Лерчек выплатить пени в 124 млн руб. за неуплату налогов. Ведомство затребовало максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки. 19 ноября адвокат четы сообщил, что они «безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг бюджету с учетом доначислений пени и штрафа». В общей сложности по решению ФНС супруги выплатили около 500 млн руб. (недоимка, пени, штраф), добавил Третьяков.