Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

По словам вице-премьера Юрия Борисова, ракетно-космическая отрасль России находится в непростой ситуации и с ней придется много и тяжело работать: план пусков выполнен всего наполовину

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В 2019 году в адрес ракетно-космической отрасли России звучало много критики, и она действительно находится в непростой ситуации, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космическую программу.

«Среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Это уже плюс», — отметил Борисов.

По данным «Роскосмоса», в 2019 году с космодромов в Байконуре, Плесецке, Восточном и Куру (Французская Гвиана) компания совершила 25 пусков ракет-носителей, выведших на орбиту три пилотируемых корабля «Союз» («МС-12», «МС-13» и «МС-15»), три грузовых «Прогресса» («МС-11», «МС-12» и «МС-13») и 19 спутников. Все запуски признаны успешными, а на протяжении предыдущих девяти лет, с 2010-го по 2018-й, хотя бы один пуск в году был признан неуспешным или аварийным.

Однако само число запусков оказалось намного меньше, чем планировалось. В феврале 2019 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2019 году госкорпорация планирует вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — пообещал Рогозин.