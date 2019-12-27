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Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
По словам вице-премьера Юрия Борисова, ракетно-космическая отрасль России находится в непростой ситуации и с ней придется много и тяжело работать: план пусков выполнен всего наполовину
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

В 2019 году в адрес ракетно-космической отрасли России звучало много критики, и она действительно находится в непростой ситуации, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космическую программу.

«Среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Это уже плюс», — отметил Борисов.

По данным «Роскосмоса», в 2019 году с космодромов в Байконуре, Плесецке, Восточном и Куру (Французская Гвиана) компания совершила 25 пусков ракет-носителей, выведших на орбиту три пилотируемых корабля «Союз» («МС-12», «МС-13» и «МС-15»), три грузовых «Прогресса» («МС-11», «МС-12» и «МС-13») и 19 спутников. Все запуски признаны успешными, а на протяжении предыдущих девяти лет, с 2010-го по 2018-й, хотя бы один пуск в году был признан неуспешным или аварийным.

Однако само число запусков оказалось намного меньше, чем планировалось. В феврале 2019 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2019 году госкорпорация планирует вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — пообещал Рогозин.

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1 августа на новой встрече с главой государства Рогозин сократил свой прогноз до 40 запусков, а в середине сентября повторил его, объяснив сокращение изменения планов иностранных партнеров. В итоге запусков произвели всего 25, последний из них состоялся 27 декабря, когда стартовавшая с космодрома Плесецк ракета-носитель «Рокот» вывела на орбиту спутники связи «Гонец-М».

«Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе недостатки в организации работы», — прокомментировал результаты работы в 2019 году Борисов.

Вице-премьер сообщил, что в начале декабря сложившаяся ситуация с состоянием космической группировки в интересах Министерства обороны серьезно обсуждалась на состоявшихся в Сочи совещаниях президента России с руководством оборонного ведомства и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Был очень жесткий серьезный разговор. Даны поручения создать комиссию (она уже работает) и не позднее 20 января доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ, выявить все проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать так называемые догоночные графики для того, чтобы войти в ритм, и такие, чтобы срывы впредь не повторялись. Это очень серьезная работа, которая потребует слаженности разных ведомств. Ну и в первую очередь это наведение порядка в самой отрасли», — пояснил Борисов.

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Вице-премьер подчеркнул, что без ракетно-космической отрасли Россия жить не может, а потому ее нужно приводить в порядок. «Это системная, долгая, скрупулезная работа. Это и воспитание профессиональных кадров, которых сегодня недостаточно, управленцев всех уровней... В общем, с отраслью еще придется много и тяжело работать», — отметил вице-премьер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Юрий Борисов, ракетно-космическая отрасль
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